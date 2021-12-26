Futbol: TFF 3. Lig
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 19. hafta mücadelesi, bugün yapılan maçlarla tamamlandı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 19. hafta mücadelesi, bugün yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Alagöz Holding Iğdır FK- Kızılcabölükspor : 1-1
Bayrampaşa-Hacettepe: 1-1
Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-68 Aksaray Belediyespor: 3-0
İskenderunspor-Kuşadasıspor: 3-0
52 Orduspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK: 0-0
Altındağspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 5-1
Çarşambaspor-Bitexen Düzcespor: 2-1
Siirt İl Özel İdaresi- Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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