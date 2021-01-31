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Futbol: TFF 1. Lig

31.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:53
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi ŞehirHakemler: Ramazan Keleş, Sezgin Çınar, Gökmen BaltacıBereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 79 Yusuf Emre Gültekin), Batuhan Artarslan (Dk. 46 Okan Derici), Muammer Denizhan Taşkan (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Ramazan Keleş, Sezgin Çınar, Gökmen Baltacı

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 79 Yusuf Emre Gültekin), Batuhan Artarslan (Dk. 46 Okan Derici), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 65 Hüseyin Atakan Üner), Akabueze, Ahmet Canbaz (Dk. 88 Camara), Mayi (Dk. 79 Sow)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Djedje, Savicevic, Yasin Öztekin (Dk. 70 Kubilay Yavuz), Gökhan Karadeniz (Dk. 70 Coureur), Burak Çalık (Dk. 81 Guido Koçer), Nadir Çiftçi

Goller: Dk. 16 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+8 Nadir Çiftçi (Yılport Samsunspor), Dk. 64 Ahmet Canbaz, Dk. 90 Okan Derici (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Kırmızı kart: 90+3 Ertuğrul Sağlam (Teknik direktör) (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Djedje, Dk. 45 Nadir Çiftçi, Dk. 90+2 Nurullah Aslan, Dk. 90+5 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 86 Alim Öztürk, Dk. 87 Hüseyin Atakan Üner (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

TFF 1. Lig'in 19. haftasında yapılan Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor karşılaşması 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında yaşanan sakatlığın ardından hakem Ramazan Keleş hava atışıyla oyunu başlattı. Yılport Samsunsporlu oyuncu Djedje'nin duraksamasının ardından topu rakip kaleye taşıyan Okan Derici, kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

Golden sonra saha içinde yoğun tartışmalar yaşandı. Hakem Ramazan Keleş'e itirazlarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kırmızı kart gördü.

Ümraniyespor kenar yönetiminin aldığı kararla fair-play çerçevesinde santranın ardından topla beraber rakip kaleye yönelen Samsunsporlu futbolcu Nadir Çiftçi, topu ağlara gönderdi ve maça dengeyi getirdi: 2-2

Karşılaşma da bu sonuçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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