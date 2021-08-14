Futbol: TFF 1. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Stat: Necmi KadıoğluHakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Özcan Sultanoğluİstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Etoga, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Abdullah Dijlan Aydın), Cajic (Dk. 72 Rroca), Abazaj (Dk. 85 Berkay Görmez), Ethemi (Dk.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Alperen Uysal, Melih Kabasakal, Mehmet Yeşil, Etoga, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya (Dk. 60 Abdullah Dijlan Aydın), Cajic (Dk. 72 Rroca), Abazaj (Dk. 85 Berkay Görmez), Ethemi (Dk. 60 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz

Manisa: Birkan Tetik, Mehmet Yılmaz, Ahmet Kesim, Sadi Karaduman, Erhan Kara, Nizamettin Çalışkan, Sousa (Mustafa Durak), Kouter (DK. 70 Kubilay Aktaş), Anıl Koç (Dk. 71 Tormin), Sertaç Çam (Kemal Rüzgar), Orgill (Dk. 90 Mehmet Uysal)

Goller: Dk. 8, Dk. 67 ve Dk. 88 Orgill, Dk. 33 Sousa (Manisa), Dk. 41, Dk. 64 ve Dk. 90+5 (Penaltıdan) İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Yeşil, Dk. 42 Oğuzdan Berber (İstanbulspor), Dk. 81 Nizamettin Çalışkan, 90+4 Salih Karaduman (Manisa)

TFF 1. Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında Manisa, İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hande Erçel Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Merve Çoban Burak Yılmaz Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbol: TFF 1. Lig - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 21:31:09. #1.16#

title