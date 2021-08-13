TFF 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Eyüpspor: 4

TFF 1. Lig'in ilk haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u ağırladı.

TFF 1. Lig'in ilk haftasının açılış maçında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u ağırladı. Müsabaka konuk takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Timur Temeltaş'ın ortasında Cenk Ahmet Kılıç, altıpas noktasına pasını aktardı. Bu noktada topla buluşan Umut Bulut meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

27. dakikada kazanılan taç atışını kullanan Uğur Akdemir, rakip ceza sahasında defansın arkasında sarkan Timur Temeltaş'ı gördü. Bu oyuncunun pasında beyaz nokta üzerinde topla buluşan Umut Bulut düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

63. dakikada de Lima'nın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Avcı, plase bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-2

72. dakikada Timur Temeltaş'ın ortasında Serdar Cansu şutunu kaleci Ramazan Köse çeldi. Dönen topu Umut Bulut tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlağı Arda Kızıldağ kale çizgisi üzerinde kafayla çıkardı.

78. dakikada kazanılan serbest vuruşun ardından ceza sahasındaki karambolde topla buluşan Mezague kaleyi gördü ancak top Gençlerbirliği oyuncusu Lima'dan sekti. Seken topa yetişip dar açıdan kaleyi düşünen Taşkın İlter farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 1-3

83. dakikada İlker Karakaş'ın ortasında yükselen de Lima yaptığı kafa vuruşuyla skor farkını tekrardan bire indiren golü kaydetti. 2-3

84. dakikada hızlı bir şekilde kontratağa çıkan Eyüpspor'da Bekir Yılmaz, defansın arkasına sarkan takım arkadaşı Cenk Alkılıç'a havadan pas çıkardı. Gençlerbirliği kalecisi Ramazan Köse'nin önde olmasını fırsat bilen Cenk Ahmet Alkılıç, aşırtma bir şutla file bekçisini mağlup etti. 2-4

Stat: Eryaman

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Ali Can Alp xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Alim Kandemir xx

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Ömürcan Artan xx (Barış Alıcı dk. 68 x), Arda Kızıldağ xx, Mert Kula xx, Kerem Can Akyüz xx, Grechyshkin xx, Sallalich x (İlker Karakaş dk. 80 ?), Rahmetullah Berişbek xx (Mustafa Hüseyin Seyhan dk. 76 x), Kerim Avcı xxx, Kazenga xxx, de Lima xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Musa Şahindere, Serdarcan Eralp, Metehan Mert, Gökhan Gül, Sami Gökhan Altıparmak, Ahmet Arda Tuzcu

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Eyüpspor: Emrullah Şalk xx, Uğur Akdemir xx, Mezague xx, Yalçın Kılınç xx, Bülent Uzun xx, Taşkın İlter xx, Timur Temeltaş xx (Mikail Okyar dk. 89 ?), Cenk Ahmet Alkılıç xxx (Erencan Yardımcı dk. 89 ?), Kozulj xx (Bekir Yılmaz dk. 69 x), Serdar Cansu xx, Umut Bulut xxx (Taha Balcı dk. 78 x)

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Mertcan Açıkgöz, Görkem Bitin, Ener Ersoy Öztürk, Kemal Tokak, Enes Keskin

Teknik Direktör: Zafer Turan

Goller: Umut Bulut (dk. 13 ve 27), Taşkın İlter (dk. 78), Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 84) (Eyüpspor), Kerim Avcı (dk. 63), İlker Karakaş (dk. 83) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Taşkın İlter, Uğur Akdemir (Eyüpspor), Kerim Avcı, Arda Kızıldağ, Grechyshkin, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı