TFF 1. Lig: Altınordu: 3 Tuzlaspor: 2
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Metehan Mimaroğlu, sol taraftan ceza sahasına kadar girip kale önündeki Emre Nefiz'e pas verdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Nefiz, pozisyondan yararlanamadı.
15. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ taraftan yaptığı ortaya yerde kafayla vuran Hüsamettin Yener'in şutu yan ağlarda kaldı.
22. dakikada Emre Nefiz'in kullandığı kornerde, topa penaltı noktası üzerinde kafayla vuran Kahraman Demirtaş, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
26. dakikada kornerden gelen ortaya kafayla vuran Thuram'ın şutu az farkla auta gitti.
29. dakikada Alan'ın pasında defansın arkasında topla buluşan Matej Pucko, kaleci Erhan'ı da çalımlayarak topu ağlara yolladı. 1-1
36. dakika ceza sahası içinde Ahmet İlhan Özek ile duvar pası yapan Hüsamettin Yener, topu ağlarla buluşturdu. 2-1
60. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, uygun durumda olan Sinan Osmanoğlu topa dokunamayarak mutlak golü kaçırdı.
69. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasına kafayla vuran Hüsamettin Yener'in şutu az farkla auta gitti.
70. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası içinden verdiği pasla topla buluşan Ahmet İlhan Özek'in şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
72. dakikada Emre Nefiz'in kornerden yaptığı ortaya kafayla vuran Hüsamettin Yener, topu ağlara gönderdi. 3-1
83. dakikada Kahraman Demirtaş'ın ceza sahası içinde Özgür Can Özcan'a yaptığı müdahaleyi hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi.
84. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Özgür Can Özcan topu ağlara gönderdi. 3-2
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Burak Cansız xx, Cemil Tunç xx
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kahraman Demirtaş xx, Yusuf Arslan x (Sinan Osmanoğlu dk. 42 xx), Rahmi Salih Kaya xx, Metehan Mimaroğlu xxx, Oğulcan Ülgün xx, Ahmet İlhan Özek xx (Burak İnce dk. 75 x), Furkan Çil xx, Emre Nefiz xx (Yusuf Can Esendemir dk. 80 x), Recep Aydın xx, Hüsamettin Yener xxx
Yedekler: Mertcan Dağlı, Ufuk Budak, Furkan Metin, Yiğithan Güveli, Muzaffer Kocaer, Emre Çeltik, Emirhan Emir
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Tuzlaspor: Philipp Angeler x, Samuel Yohou xx (Muhammed Gönülaçar dk. 82 ?), Ferhat Öztorun x, Gökcan Kaya xx, Arif Morkaya xx, Matej Pucko xx, Rajko Rotman xx, Samet Asatekin x (Muhammed Sarıkaya dk. 85 ?), Alan x (Prince Segbefia dk. 72 x), Ahmet Yazar x (Yasin Güreler dk. 82 ?), Thuram x (Özgür Can Özcan dk. 71 xx)
Yedekler: Metin Erol, Berk Can Sevgi
Teknik Direktör: Alpaslan Uysal
Goller: Kahraman Demirtaş (dk. 22), Hüsamettin Yener (dk. 36 ve 72) (Altınordu), Matej Pucko (dk. 29), Özgür Can Özcan (dk. 84 pen.) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Yusuf Arslan, Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Rajko Rotman, Prince Segbefia (Tuzlaspor) - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı