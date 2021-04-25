Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Özcan SultanoğluBeypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 63 Kasongo), Hamza Gür (Dk. 63 Oğuzhan Berber), Abdullayev, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 84 Diouf), Gyasi (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Gökhan Barcın, Özcan Sultanoğlu

Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 63 Kasongo), Hamza Gür (Dk. 63 Oğuzhan Berber), Abdullayev, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 84 Diouf), Gyasi (Dk. 62 Arda Köksal), Ali Keten, Aykut Demir, Muhsin Yıldırım (Dk. 89 Atamer Bilgin)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Veli Çetin, Yalçın Kılıç, Savicevic, Hamroun (Dk. 72 Guido Koçer), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Gökhan Alsan), Djedje (Dk. 75 Ferhat Çulcuoğlu), Yasin Öztekin, Mucahit Albayrak, Erkam Reşmen, Coureur (Dk. 46 Nadir Çiftçi)

Goller: Dk. 25 Yasin Öztekin, Dk. 48 Gökhan Karadeniz (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhsin Yıldırım, Dk. 86 Kasongo (Beypiliç Boluspor), Dk. 83 Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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