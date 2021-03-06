Futbol: TFF 1. Lig
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Futbol: TFF 1. Lig

06.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:57
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bandırma 17 EylülHakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Kemal ElmasRoyal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Pote (Dk. 83 İshak Çakmak), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 79 Rayo), Onur Akbay (Dk. 18 Mehmet Yiğit), Halilovic (Dk.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Kemal Elmas

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Feyyaz Belen, Berat Satılmış, Pote (Dk. 83 İshak Çakmak), Landel, Doğan Can Davas (Dk. 79 Rayo), Onur Akbay (Dk. 18 Mehmet Yiğit), Halilovic (Dk. 46 Del Valle), Orhan Ovacıklı, Gökay Güney, Taha Yalçıner (Dk. 79 Hakan Bilgiç)

Altınordu: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Kahraman Demirtaş, Furkan Çil, Recep Aydın (Dk. 67 Yiğit Emre Çeltik), Hüsamettin Yener (Dk. 90+2 Burak İnce), Şeref Özcan (Dk. 46 Furkan Metin-Dk. 90+2 Ufuk Budak), Yusuf Can Esendemir, Rahmi Salih Kaya, Enis Destan (Dk. 46 Ahmet Dereli)

Goller: Dk. 37 Recep Aydın, Dk. 64 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 59 Pote (Penaltıdan), Dk. 82 Rayo (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Enis Destan, Dk. 75 Yusuf Can Esendemir, Dk. 81 Furkan Metin (Altınordu), Dk. 55 Zülküf Özer, Dk. 70 Taha Yalçıner, Dk. 84 Gökay Güney, Dk. 90 Hakan Bilgiç (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile Altınordu 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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