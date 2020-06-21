Futbol: TFF 1. Lig
Stat: Bolu AtatürkHakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kısal, Murat Ergin GözütokBoluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Kidric), Seth, Arif Morkaya, Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler (Dk.
21.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:54
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok
Boluspor: Mosquera, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Kidric), Seth, Arif Morkaya, Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler (Dk. 53 Bilal Kısa), Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Oğulcan Ülgün, Kemal Rüzgar (Dk. 66 Yasin Ozan), Muhammed Mert (Dk. 87 Berkay Samancı), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 90+4 Hüsamettin Yener), Metehan Mimaroğlu (Dk. 66 Batuhan Kırdaroğlu), Furkan Çil, Onur Taha Takır, Sinan Osmanoğlu
Sarı kart: Dk. 24 Onur Taha Takır (Altınordu)
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.
Kaynak: AA