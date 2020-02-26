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Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat AltanAltınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 72 Yasin Ozan), Furkan Çil, Burak İnce (Dk. 57 Okan Derici), Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Dk.

26.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:59
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Murat Altan

Altınordu: Erhan Erentürk, , Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Muhammed Mert (Dk. 72 ), Furkan Çil, Burak İnce (Dk. 57 Okan Derici), Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Hüsamettin Yener (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Murat Uçar, Aykut Demir, Osman Çelik, Mucahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Obertan (Dk. 85 Scuk), Sissoko, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Hamroun (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu), Pote

Goller: Dk. 61 Hamroun (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 75 Metehan Mimaroğlu, Dk. 86 Okan Derici (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 32 Hasan Batuhan Artarslan, Dk. 88 Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk 60 Kerim Alıcı, Dk. 80 Furkan Çil (Altınordu)

TFF 1. Lig'in 24. hafta mücadelesinde Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA

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