Futbol: Süper Lig'de görünüm
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Futbol: Süper Lig'de görünüm

Futbol: Süper Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig'in ikinci haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Süper Lig'in ikinci haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerken, Galatasaray da konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u aynı skorla mağlup etti.

Ligde Altay, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor, ilk iki haftayı kayıpsız geçti. Altay, ikinci haftayı da averajla lider tamamladı.

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 1-1

Kasımpaşa-GZT Giresunspor: 2-0

Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Altay: 1-4

Gaziantep-Beşiktaş: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 2-1

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-1

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.ALTAY2200716
2.TRABZONSPOR2200726
3.GALATASARAY2200416
4.FENERBAHÇE2200306
5.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR2200316
6.BEŞİKTAŞ2110304
7.KASIMPAŞA2110314
8.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK2110324
9.AYTEMİZ ALANYASPOR2101243
10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2101253
11.ATAKAŞ HATAYSPOR2011231
12.GAZİANTEP2011231
13.ADANA DEMİRSPOR2011121
14.GÖZTEPE2011121
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2011131
16.YUKATEL KAYSERİSPOR2011141
17.ÇAYKUR RİZESPOR2011031
18.DEMİR GRUP SİVASSPOR2002130
19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2002130
20.GZT GİRESUNSPOR2002040

3. hafta programı

Süper Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Ağustos Cuma:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Antalya)

21.45 Adana Demirspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Adana)

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Gaziantep (Yeni Malatya)

19.15 Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Beşiktaş-Vavacars Fatih Karagümrük (Vodafone Park)

21.45 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

29 Ağustos Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.15 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 GZT Giresunspor-Trabzonspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Altay-Fenerbahçe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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