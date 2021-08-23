Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'in ikinci haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Süper Lig'in ikinci haftası, oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Haftanın son gününde oynanan karşılaşmalarda Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerken, Galatasaray da konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u aynı skorla mağlup etti.

Ligde Altay, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor, ilk iki haftayı kayıpsız geçti. Altay, ikinci haftayı da averajla lider tamamladı.

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: 1-1

Kasımpaşa-GZT Giresunspor: 2-0

Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Altay: 1-4

Gaziantep-Beşiktaş: 0-0

İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir: 2-1

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-1

Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: