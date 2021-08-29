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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Ömer Tevfik ÖzkoçDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Azubuike (Dk. 60 Jorge Felix), Goutas, Camara, Gradel (Dk. 73 Cofie), Hakan Arslan, James (Dk.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Ömer Tevfik Özkoç

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Azubuike (Dk. 60 Jorge Felix), Goutas, Camara, Gradel (Dk. 73 Cofie), Hakan Arslan, James (Dk. 52 Yatabare), Fajr, Kayode

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Berkan Emir (Dk. 75 Lourency), Obinna, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Jahovic, Cherif Ndiaye, Makana Baku (Dk. 46 Beykan Şimşek, Dk. 90+4 Tijanic)

Goller: Dk. 11 ve 66 Goutas (Sivasspor), Dk. 51 Halil Akbunar, Dk. 84 Beykan Şimşek (Göztepe)

Kırmızı kart: Dk. 70 Kayode (Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 72 Murat Paluli (Göztepe)

Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Göztepe, 2-2 berabere kaldı.

51. dakikada Göztepe eşitliği sağladı. Ceza alanı içinde topla buluşan Halil Akbunar, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Muammer Yıldırım'ın sağından filelere gönderdi: 1-1

62. dakikada Göztepe, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Berkan Emir'in sert ortasında ceza sahasında yerden sekerek havalanan topu Hakan Arslan son anda kafayla kornere gönderdi.

66. dakikada Sivasspor yeniden öne geçti. Fajr'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta Camara'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Goutas, meşin yuvarlığı kafayla filelere gönderdi: 2-1

84. dakikada Göztepe tekrar eşitliği yakaladı. Tek paslarla ceza sahasına giren sarı-kırmızılı ekipte en son Murat Paluli, arka direkteki takım arkadaşı Beykan Şimşek'i gördü. Bu futbolcunun düzgün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşma, 2-2 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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