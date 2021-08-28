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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan BarcınMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 69 Deniz Türüç), Duarte, Ravil Tagir (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Berkay Özcan (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Gökhan Barcın

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 69 Deniz Türüç), Duarte, Ravil Tagir (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Ahmed Kutucu), Berkay Özcan (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Visca, Aleksic, Gulbrandsen (Dk. 46 Muhammet Demir)

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek (Dk. 77 Onur Bulut), Uğur Demirok, Kolovetsios, Carole, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Dk. 62 İlhan Parlak), Mensah (Dk. 77 Cardoso), Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Thiam (Dk. 90+3 Mustafa Pektemek)

Gol: Dk. 4 Thiam (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Lima, Dk. 45+1 Gulbrandsen, Dk. 65 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 53 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)

Süper Lig'in 3. haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

62. dakikada Yukatel Kayserispor'un gelişen atağında Mensah ile paslaşarak rakip ceza sahasına giren Mane, sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan yerden gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Medipol Başakşehir atağında Kayserispor savunmasından seken top, ceza sahası dışına açıldı. Tolga Ciğerci topun gelişine ayak içiyle vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lung'un kucağında kaldı.

88. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Aleksic'in sol kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç ceza sahasında topa uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Mücadele, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
Süper Lig'in 3. haftasında Başakşehir, sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu
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