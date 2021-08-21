Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan KarabalcıkKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Mortadha (Dk. 67 Evren Elmalı), Sadiku, Eysseric (Dk. 61 Travnik), Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Ahmet Engin), Hajradinovic, Varga, Jörgensen (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Hakan Karabalcık

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Mortadha (Dk. 67 Evren Elmalı), Sadiku, Eysseric (Dk. 61 Travnik), Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Ahmet Engin), Hajradinovic, Varga, Jörgensen (Dk. 75 Umut Bozok)

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Alexis, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore (Dk. 46 Sankhare), Flavio, Sergio, Diabate (Dk. 66 Umut Nayir), Balde (Dk. 66 Doukara)

Goller: Dk. 14 Jörgensen, Dk. 90+2 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 37 Mortadha, Dk. 80 Varga, Dk. 90+1 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 48 Diabate, Dk. 79 Flavio (GZT Giresunspor)

Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 2021-2022 sezonunda ilk galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 4'e çıkardı. Ligin yeni ekiplerinden Giresunspor ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

47. dakikada Douglas'ın uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Sergio, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Diabate'nin altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonucu hakem Ali Palabıyık, Sergio'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

90+2. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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