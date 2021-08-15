Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Stat: AntalyaHakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil TunçFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli (Dk. 46 Hakan Özmert), Ghacha (Dk. 66 Amilton), Fredy (Dk. 82 Doğukan Sinik), Mukairu (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli (Dk. 46 Hakan Özmert), Ghacha (Dk. 66 Amilton), Fredy (Dk. 82 Doğukan Sinik), Mukairu (Dk. 46 Milosevic), Wright

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 83 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Tijanic (Dk. 46 Makana Baku), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 83 Brown Ideye)

Goller: Dk. 32 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+2 Arslanagic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ghacha, Dk. 19 Poli, Dk. 71 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 18 Atınç Nukan, Dk. 20 Jahovic, Dk. 88 Ideye, Dk. 90+3 Arslanagic, 90+4 Cherif Ndiaye (Göztepe)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

61. dakikada Halil Akbunar'ın sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası dışından şutunda kaleci Boffin, gole izin vermedi.

90+2. dakikada Berkan Emir'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Arslanagic, kafa şutuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

90+3. dakikada Naldo'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini düşünen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını işaret etti. VAR odasından gelen uyarıyla kararını düzelten hakem Kol, Naldo'nun elle müdahalesinin ceza sahası dışında olduğuna işaret ederek, Göztepe lehine serbest vuruş verdi.

Mücadele, 1-1 sonuçlandı.

Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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