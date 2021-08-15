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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (DK.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (DK. 37 Caiçara), Ravil Tagir, Duarte, Lima, Ndayishimiye, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Visca, Aleksic, Gulbrandsen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Milunovic, Mevlja, Siopis, Umut Güneş, Candeias, Borja, Efecan Karaca, Famara, Davidson

Gol: Dk. 12 Borja (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: DK. 30 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in ilk haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, sağ kanattan süratle ilerleyen Gulbrandsen, ceza sahasındaki Visca'ya pasını gönderdi. Visca'nın düzeltip, köşeye gönderdiği topu, kaleci Serkan son anda çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada konuk ekip öne geçti. Alanyaspor'un rakip ceza sahası ön çizgisi yakınından kazandığı serbest vuruşta topun başına Famara geçti. Seken topa Borja sert vurdu, Brezilyalı oyuncusu Lima'ya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

42. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top ceza sahası önüne açıldı. Siopis önünde bulduğu topa gelişine sert vurdu, kaleci Volkan Babacan köşeye giden topu uzandı ve kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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