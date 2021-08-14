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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Spor

Stat: Yeni Hatay StadyumuHakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman ÖzayAtakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara (Dk. 64 Traore), Emre Çolak (Dk. 64 Lobjanidze), Louis, Diouf (Dk.

Stat: Yeni Hatay Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Süleyman Özay

Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Kamil Ahmet Çörekçi, Riberio, Boudjemaa, Kamara (Dk. 64 Traore), Emre Çolak (Dk. 64 Lobjanidze), Louis, Diouf (Dk. 88 Bertuğ Özgür Yıldırım)

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Tarkan Serbest, Ben Ouanes, Eysseric (Dk. 77 Travnik), Sadıku (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Hajradinovic, Varga (Dk. 77 Ahmet Emin Engin), Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Tırpan), Umut Dilan Bozok (Dk. 81 Jorgensen)

Goller: Dk. 18 Eysseric (Kasımpaşa) Dk. 72 Lobjanidze (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Onur Ergün, Dk. 59 Boudjemaa, Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi, (Hatayspor) Dk. 32 Ben Ouanes, Dk. 51 Hajradinovic, Dk. 90 Ahmet Emin Engin (Kasımpaşa)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Riberiou'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kamara'nın şutunu kaleci Harun Tekin, kornere çeldi.

58. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kamara'nın rakibini çalımlayarak ceza sahası içinden çektiği şut auta gitti.

72. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Louis'İn ceza sahası içinde verdiği topuk pasında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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