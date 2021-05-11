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Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa SavranlarYukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Ali Yavuz Kol (Dk. 61 Dossevi), Muhammet Özkal (Dk. 75 Özgür Çek), Leısmann, Sakıb Aytaç (Dk. 75 Görkem Can), Hasan Ayaroğlu, Tusha (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Özgür Ertem, Mustafa Savranlar

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Ali Yavuz Kol (Dk. 61 Dossevi), Muhammet Özkal (Dk. 75 Özgür Çek), Leısmann, Sakıb Aytaç (Dk. 75 Görkem Can), Hasan Ayaroğlu, Tusha (Dk. 46 Emirhan Kaşcıoğlu), Diskerud, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 75 Mesanovic), Rodallega

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Sarracchi, Taylan Antalyalı (Dk. 81 Ömer Bayram), Gedson Fernandes, Emre Akbaba (Dk. 57 Mustafa Muhammed), Babel (Dk. 57 Onyekuru), Arda Turan (Dk. 57 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Emre Kılınç)

Goller: Dk. 22 Halil Dervişoğlu, Dk. 35 Babel (Penaltıdan), Dk. 86 (Penaltıdan) ve 88 Mustafa Muhammed (Galatasaray), Dk. 62 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Sakıb Aytaç, Dk. 45 Murawski, Dk. 81 Emirhan Kaşcıoğlu, Dk. 85 Mesanovic (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 mağlup etti.

Müsabakanın 53. dakikadasın Arda Turan'ın ceza sahası dışından attığı şutta top direğin yanından auta gitti.

62. dakikada Dossevi, Galatasaraylı oyunculara yaptığı baskının ardından kazandığı topu Recep Niyaz'a aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Recep Niyaz, yaptığ vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

80. dakikada sağ kanattan Mustafa Muhammed'in yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun kaleye göndermek istediği topu kaleci Abdulkadir kurtardı.

81. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde Emirhan'ı geçmeye çalışan Onyekuru'nun yerde kalması üzerine hakem Abdulkadir Bitigen 3. kez beyaz noktayı gösterdi. Atışı 83. dakikada kullanan Mustafa Muhammed'in vuruşunda kaleci Abdulkadir Sünger topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine penaltı atışını bir kez daha izleyen Abdulkadir Bitingen penaltı vuruşunun tekrarına karar verdi. Bu kararın ardından itiraz eden Rodallega, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Atışı 86. dakikada tekrar kullanan Mustafa Muhammed bu kez topu filelerle buluşturdu: 3-1.

88. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Onyekuru'nun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 önde tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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