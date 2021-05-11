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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Spor

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Deniz Caner ÖzaralGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Morais, Jefferson, Maxim, Sousa, Kenan Özer, Dicko, Muhammed DemirÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Emir Dilaver, İsmail Köybaşı, Morozyuk, Selim Ay, Tunay...

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Deniz Caner Özaral

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Morais, Jefferson, Maxim, Sousa, Kenan Özer, Dicko, Muhammed Demir

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Emir Dilaver, İsmail Köybaşı, Morozyuk, Selim Ay, Tunay Torun, Abdullah Durak, Djokovic, Sabo, Fernando, Soderlund

Goller: Dk. 6 Tunay Torun, Dk. 30 İsmail Köybaşı, Dk. 45 Soderlund (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Maxim (Gaziantep), Dk. 30 Djokovic (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Gaziantep-Çaykur Rizepsor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekip, henüz daha maçın ilk saniyelerinde gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Sabo, ceza sahasına girmeden pasını müsait durumdaki arkadaşı Fernando ile buluşturdu ancak onun vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

6. dakikada Çaykur Rizespor Tunay Torun ile öne geçti. Sol kanattan bindirme yapan Fernando yaptığı ortayı kaleyi cepheden gören pozisyonda karşılayan Tunay Torun, düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

17. dakikada orta alandan gelişen Gaziantep atağında ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Maxim'in şutu kaleciden sekti. Dönen topu önünde bulan Dicko'nun vuruşu auta gitti.

30. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza alanındaki pozisyonda savunma oyuncuları topu uzaklaştırmak isterken, İsmail Köybaşı'nın dokunuşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2.

45. dakikada Rize ekibi 3. gole ulaştı. Topla hızlı hücuma çıkan Rizespor'da Fernando, sağında uygun durumda bulunan Soderlund'a topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 0-3.

Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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