Futbol: Süper Lig
Stat: ÜlkerHakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenFenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk.
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Sosa, İrfan Can Kahveci (Dk. 9 Mert Hakan Yandaş), Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Ninga, Gradel, Kayode
Gol: Dk. 45+1 Kayode (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ninga, Dk. 45+2 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
19. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Kayode'nin, ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yan direğe çarparak auta gitti.
26. dakikada Valencia'nın uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta top, az farkla üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Mesut Özil'in etkili ortasına hareketlenen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Pozisyonun devamında Sivasspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
30. dakikada sağdan Sosa'nın ceza yayına çıkardığı topa gelişine Pelkas'ın yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahale ettiği top kornere çıktı.
32. dakikada sağdan Ahmet Oğuz'un ortasına arka direkte kaleci Harun Tekin müdahale etti. Harun'un uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Harun'la karşı karşıya kalan Gradel'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğin dibinden auta gitti.
45. dakikada sol taraftan Caner Erkin'in kullandığı köşe atışında ön direkte yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
45+1. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fajr'ın vuruşunda, arka direkte Kayode'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1
İlk yarı, Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür