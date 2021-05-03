Futbol: Süper Lig
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Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Murat Ergin GözütokGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy, Miranda, Tosca, Güray Vural, Mirallas, Rashid, Maxim, Muhammet Demir, Kenan ÖzerDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner...

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Ertuğrul Ersoy, Miranda, Tosca, Güray Vural, Mirallas, Rashid, Maxim, Muhammet Demir, Kenan Özer

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Fajr, Gradel, Kayode

Gol: Dk. 29 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kart: Dk. 42 Güral Vural (Gaziantep)

Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Demir Grup Sivasspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Gradel'in şutunda, top üst direkten döndü.

28. dakikada konuk ekip ceza sahasına yakın noktada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Gradel'in ceza sahasına gönderdiği topla bulaşan Caner Osmanpaşa'nın şutunda, meşin yuvarlak az fark ile üstten auta çıktı.

29. dakika Demir Grup Sivasspor öne geçti. Aldığı topla soldan ceza yayına yaklaşan Gradel'in uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

35. dakika Demir Grup Sivasspor'un sağdan gelişen atağında, Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla yan direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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