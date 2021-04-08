Futbol: Süper Lig

Stat: Gaziantep KalyonHakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa SavranlarGaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, DickoMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel,...

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Miranda, Djilobodji, Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan Özer, Dicko

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Ndayishimiye, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

Gol: Dk. 32 Maxim (penaltıdan) (Gaziantep)

Sarı kartlar: Dk. 31 Ponck (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep, Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada gelişen konuk ekip atağında ceza sahası önünde paslaşan Başakşehirli oyunculardan Demba Ba, kaleye sırtı dönük pozisyondayken sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ü gördü. Bu oyuncunun savunma oyuncularını geçerek kaleyi soldan gören pozisyonda çektiği şutu kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

27. dakikada Mirallas çalımlarla ceza sahasına sokulmak isterken Ponck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. Devamında gelişen konuk ekip kontra atağında sağ kanattan gelen Visca, yerden ortaladı. Deniz Türüç'ün ön direkte vuruşu, kalenin sol direğinden az farkla auta gitti.

32. dakikada uyarılar sonucunda hakem Abdulkadir Bitigen 27. dakikada gelişen Gaziantep atağıyla VAR incelemesine gitti. Topun başına geçen Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ters köşeye yatırarak topu kalenin sağından filelere gönderdi: 1-0.

39. dakikada Edin Visca sol çaprazdan sert vuruşunu Günay Güvenç güçlükle kontrol etti.

44. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan Visca'nın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep 1-0 önde tamamladı.

AA'ya kutlama

Gaziantep Futbol Kulübü, Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir maçında Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Maç öncesi AA'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle hazırlanan kutlama pankartı stada asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar