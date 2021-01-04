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Futbol: Süper Lig

04.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:06
Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal YılmazKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan (Dk. 71 Hasan Emre Yeşilyurt), Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Furkan Külekçi), Alan (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan (Dk. 71 Hasan Emre Yeşilyurt), Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Furkan Külekçi), Alan (Dk. 62 Yasin Dülger), Anıl Koç (Dk. 46 Varga), Hodzic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 68 Sosa), Valencia (Dk. 74 Samatta), Pelkas, Sinan Gümüş (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 79 Cisse)

Goller: Dk. 14 ve 45+1 Thiam, Dk. 86 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 54 Sinan Gümüş (Fenerbahçe), Dk. 64 Sadiku, Dk. 80 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

69. dakikada Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Valencia'nın sağdan ortasında Pelkas'ın ceza sahası içinde bekletmeden uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86. dakikada sarı-lacivertliler üçüncü golü buldu. Ani gelişen atakta Ozan Tufan, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan savunmanın arkasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun koşu yoluna gönderdi. Kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Ferdi, ceza yayının sağından yaptığı aşırtma vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 3-0.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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