Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada maç yöneten hakemlerin hiçbirine 2. haftada görev vermedi
Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetirken Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada maç yöneten hakemlerinin hiçbirine orta hakem görevi vermedi.
Süper Lig'de heyecan 2. haftayla devam ediyor. 2020/21 sezonunun 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler de açıklandı.
Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
TARİHİ KARAR
Öte yandan MHK tarihi bir karar aldı. Süper Lig'in ilk haftasında maç yöneten hakemlerinin hiç birine orta hakem olarak görev verilmedi.
FENERBAHÇE MAÇINA ÜMİT ÖZTÜRK ATANDI
Haftanın açılışında Cüneyt Çakır, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçında düdük çalarken Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçta Ümit Öztürk görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:
18 Eylül Cuma
20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
19 Eylül Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
20 Eylül Pazar
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray:
21 Eylül Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Ümit Öztürk
Kaynak: AA