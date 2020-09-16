Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada maç yöneten hakemlerin hiçbirine 2. haftada görev vermedi
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Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada maç yöneten hakemlerin hiçbirine 2. haftada görev vermedi

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın önemli karşılaşması olan Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetirken Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada maç yöneten hakemlerinin hiçbirine orta hakem görevi vermedi.

16.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 16.09.2020 13:39

Süper Lig'de heyecan 2. haftayla devam ediyor. 2020/21 sezonunun 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler de açıklandı.

Ligde haftanın öne çıkan müsabakasında Medipol Başakşehir, 20 Eylül Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

TARİHİ KARAR

Öte yandan MHK tarihi bir karar aldı. Süper Lig'in ilk haftasında maç yöneten hakemlerinin hiç birine orta hakem olarak görev verilmedi.

FENERBAHÇE MAÇINA ÜMİT ÖZTÜRK ATANDI

Haftanın açılışında Cüneyt Çakır, Yeni Malatyaspor ve Göztepe maçında düdük çalarken Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'u konuk edeceği maçta Ümit Öztürk görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasında görev alacak hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19 Eylül Cumartesi

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20 Eylül Pazar

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor: Serkan Tokat

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray:


21 Eylül Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Ümit Öztürk

Merkez Hakem Kurulu, ilk haftada maç yöneten hakemlerin hiçbirine 2. haftada görev vermedi

Kaynak: AA

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