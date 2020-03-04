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Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

04.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:00
Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

6 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

7 Ocak Cumartesi:

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Cüneyt Çakır

17.00 Gaziantep FK-Trabzonspor: Halis Özkahya

17.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.00 Fenerbahçe-Yukatel Denizlispor: Zorbay Küçük

8 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Hes Kablo Kayserispor: Hüseyin Göçek

16.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

9 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

Kaynak: AA

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