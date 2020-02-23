23.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:24

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Dk. 81 Mevlüt Erdinç), Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan (Dk. 60 Deniz Türüç), Ozan Tufan, Dirar, Tolga Ciğerci (Dk. 88 Mehmet Ekici), Kruse, Muric

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Feghouli (90+7 Emre Akbaba), Ömer Bayram, Onyekuru (Dk. 90+9 Adem Büyük), Falcao (Dk. 86 Ahmet Çalık)

Goller: Dk. 21 Kruse (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 40 Donk, Dk. 80 Falcao (Penaltıdan), Dk. 90+7 Onyekuru (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 66 Ersun Yanal (Teknik direktör), Dk. 84 Deniz Türüç (Fenerbahçe), Dk. 84 Belhanda (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Serdar Aziz, Dk. 36 Ozan Tufan, Dk. 50 Tolgay Arslan, Dk. 54 Dirar, Dk. 57 Isla (Fenerbahçe), Dk. 20 Belhanda, Dk. 36 Falcao, Dk. 58 Seri, Dk. 68 Donk, Dk. 74 Mariano, Dk. 90 Fatih Terim, Dk. 90+8 Onyekuru (Teknik direktör) (Galatasaray)

Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek, rakibine deplasmanda 20 yılı aşkın süre sonra üstünlük sağladı.

52. dakikada Tolgay Arslan'ın etkili ortasına altıpasın sağında yükselen Isla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

65. dakikada kaleci Altay'ın hatalı pasında topu önünde bulan Belhanda'nın yerden vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağa son anda yetişti.

66. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyun alanına girmesi sebebiyle hakem tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.

76. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında savunmada Jailson'un uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla gelişine volesinde top üstten auta gitti.

77. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Soldan savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'ya Jailson'un yatarak müdahalesine hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

80. dakikada Galatasaray öne geçti. Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

89. dakikada Mehmet Ekici'nin uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu son anda kornere çeldi.

90+5. dakikada sağdan Dirar'ın ortasında arka direkte Kruse'nin kafayla indirdiği top, ceza sahası içinde Mehmet Ekici'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine sert şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

90+7. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Kontratakta Jailson ile birebir kalan Onyekuru, önce rakibinden daha sonra kaleci Altay'dan sıyrıldı ve topu boş kaleye ağlara gönderdi: 1-3.

Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA