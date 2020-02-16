16.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 16.02.2020 21:04

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Alper Ulusoy, Ali Saygın Ögel, İsmail Şencan

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı (Dk. 46 Linnes), Donk, Marcao, Ömer Bayram, Seri, Lemina (Dk. 90 Ahmet Çalık), Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem Büyük (Dk. 81 Falcao)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Karim Hafez, Robin Yalçın, Acquah (Dk. 71 Donald), Gökhan Töre (Dk. 46 Kjartansson), Walter (Dk. 90 Erkan Kaş), Bifouma, Umut Bulut

Gol: Dk. 45 Adem Büyük (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 13 Acquah, Dk. 20 Gökhan Töre, Dk. 43 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 20 Feghouli, Dk. 50 Marcao (Galatasaray)

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

54. dakikada Seri'nin paslaşarak kullandığı faulde ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Adem Büyük'ün plase vuruşu etkisiz kaldı ve kaleci Farnolle meşin yuvarlağın sahibi oldu.

56. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topu alan Adem Büyük'ün sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

57. dakikada sol kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Bifouma, Donk ile ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy müsabakada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Yapılan VAR kontrolünde pozisyonun başlangıcında Bifouma'nın ofsaytta meşin yuvarlağı aldığı belirlendi ve penaltı iptal edildi.

64. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Donk'un kafayla vurduğu top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında yaşanan karambolde altıpas içi sağ çaprazda Adem Büyük'ün vurduğu meşin yuvarlak auta gitti.

68. dakikada soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Bifouma'nın çevirdiği topa altıpas gerisinde uygun durumdaki Umut Bulut vurdu. Savunmada Marcao'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

78. dakikada Karim Hafez'in soldan ortasında ön direğe hareketlenen Bifouma, bekletmeden vurduğu topu yandan auta attı.

84. dakikada Falcao'nun ara pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Farnolle ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun sol çaprazdan vurduğu top uzak direğin yanından oyun alanını terk etti.

86. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası ön çizgisinin gerisinde buluşan Falcao'nun vuruşunda kaleci Farnolle yatarak sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA