Futbol: Süper Lig
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman ÖzayMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90+3 Ponck), Elia (Dk.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Süleyman Özay
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Berkay Özcan), Visca (Dk. 90+3 Ponck), Elia (Dk. 72 Azubuike), Demba Ba, Crivelli
Beşitaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Diaby (Dk. 69 Ljajic), Hutchinson, Boateng, N'Koudou (Dk. 74 Boyd), Burak Yılmaz (Dk. 81 Umut Nayir)
Gol: Dk. 50 Demba Ba (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng, Dk. 85 Boyd (Beşiktaş), Dk. 19 Crivelli, Dk. 45+1 Mahmut Tekdemir, Dk. 86 Epureanu (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.
50. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Ani gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın savunmanın arkasına atılan topuyla buluşan Demba Ba düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
56. dakikada Diaby'nin sağdan içeri ortaladığı topu ceza sahası içinde Burak Yılmaz göğsünde kontrol ederek dışarı çevirdi, Elneny'nin şutunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı çelerek golü engelledi.
68. dakikada Burak Yılmaz ceza sahasına girerek topu sağdan gelen Diaby'ye çıkardı. Diaby'nin çaprazdan sert şutunu kaleci Mert Günok kurtardı.
76. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu savunmaya çarptı, kaleye giden topu kaleci kontrol etti.
79. dakikada Caiçara'nın sağdan ortaladığı topu Demba Ba ceza sahası içinde kafayla indirdi, Visca'nın müsait pozisyonda kaleye gönderdiği topu kaleci Karius kurtardı.
90+1. dakikada Elneny'nin kontrolünde olan topu Beşiktaş ceza sahası içinde kapan Demba Ba, Karius'tan sıyrılarak açısını kaybetmesine rağmen sol çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.