Futbol: Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil ÇetinÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 83 Boriachuk), Abdullah Durak, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Kamil Çetin
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Diomande (Dk. 83 Boriachuk), Abdullah Durak, Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 68 Garmash), Skoda
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Hutchinson, Ljajic (Dk. 83 Kartal Kayra Yılmaz), N'Koudou (Dk. 90 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 74 Boyd), Burak Yılmaz
Goller: Dk. 29 Burak Yılmaz, Dk. 79 Gökhan Gönül (Beşiktaş), Dk. 36 Skoda (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kart: Osman Zeki Korkmaz (Maç bittikten sonra) (Çaykur Rizespor Yardımcı Antrenörü)
Sarı Kartlar: Dk. 63 Diomande, Dk. 71 Zafer Görgen (yedek kulübesinde), Dk. 73 Fernandes (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
56. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Gökhan Gönül ile paslaşan Caner Erkin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu kornere çeldi.
60. dakikada Abdullah Durak'ın defansın arkasına uzun pasına hareketlenen Umar, ceza sahasına girip kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırttığı top, yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
70. dakikada Garmash'ın ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazda Umar'ın bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
79. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Ljajic'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Gökhan Gönül'ün sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-2.
90+4. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Boriachuk'un ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Karius'tan seken meşin yuvarlağı defans kornere çeldi.
Mücadele, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.