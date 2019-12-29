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Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Mustafa SönmezDemir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando, YatabareGöztepe: Beto, Murat Paluli, Reis, Leo, Berkan...

29.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 15:00
Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Uğurlu, Mehmet , Mustafa Sönmez

Demir Grup : Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, , Emre Kılınç, Fernando, Yatabare

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Reis, Leo, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Halil Akbunar, Mossoro, Deniz Kadah

Sarı kart: Dk. 35 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

27. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sağdan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada soldan gelişen konuk ekip atağında Berkan Emir, topu ceza sahasına gönderdi. Kale alanına hareketlenen Deniz Kadah, meşin yuvarlağın uzağında kalınca mutlak bir fırsatı değerlendiremedi.

33. dakikada Goiano'nun sağdan ceza alanına ortasında Mert Hakan Yandaş kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca top üstten farklı şekilde auta gitti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA
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