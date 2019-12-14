Futbol: Süper Lig
Stat: Türk TelekomHakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet KısalGalatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Babel, FalcaoMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou,...
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Babel, Falcao
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Kitsiou, İlhan Parlak, Orgill
Sarı kartlar: Dk. 9 Faty, Dk. 41 Cebrail Karayel, Dk. 45 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Babel (Galatasaray)
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Galatasaray-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada Lemina'nın kendi yarı alanının ortalarında kaptırdığı top sonrası atağa çıkan ve hızlı çoğalan MKE Ankaragücü'nde Sedat Ağçay'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan İlhan Parlak, şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.
10. dakikada Mariano'nun sağdan ortasında altıpas önünde iyi yükselen Falcao'nun kafayla vurduğu topu kaleci Korcan Çelikay üzerine gelmesine rağmen güçlükle kornere çeldi.
31. dakikada Ömer Bayram'ın kaptığı topla hızlı çıkan Galatasaray'da Falcao, Babel'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun şutunda, top yandan dışarı çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.