Futbol: Süper Lig
Stat: OsmanlıHakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf BozdoğanOsmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Maxso, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Özer Hurmacı, Koray Altınay, Serdar Gürler, Josue, Umar, DoukaraGöztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Rotman, Selçuk Şahin,...
Stat: Osmanlı
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Maxso, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Özer Hurmacı, Koray Altınay, Serdar Gürler, Josue, Umar, Doukara
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Peybernes, Kadu, Traore, Rotman, Selçuk Şahin, Scarione, Castro, Tayfur Bingöl, Jahovic
Goller: Dk. 25 Tayfur Bingöl, Dk. 45+1 Jahovic (penaltıdan) (Göztepe)
Süper Lig'in 4. haftasında Osmanlıspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
7. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Doukara'nın sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Castro'nun ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tayfur Bingöl, yaptığı plase vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1
40. dakikada Sabri Sarıoğlu'nun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
43. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Özer Hurmacı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
45+1. dakikada Castro, ceza alanı içinde Numan Çürüksu'nun müdahalesi sonrasında yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa, penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Jahovic, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.