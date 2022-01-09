Futbol: Spot Toto 1. Lig
Stat: AtatürkHakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Ferdi KaradorukBeypiliç Boluspor: Selmani, Tugay Kacar (Dk. 90+4 Diyar Kaba), Bregu (Dk. 90+3 Diarrassouba), Arda Hilmi Şengül, Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram (Dk. 70 Erkam Reşman), Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk.
ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Stat: Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Kapluhan, Ferdi Karadoruk
Beypiliç Boluspor : Selmani, Tugay Kacar (Dk. 90+4 Diyar Kaba), Bregu (Dk. 90+3 Diarrassouba), Arda Hilmi Şengül, Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Emin Bayram (Dk. 70 Erkam Reşman), Ali Keten, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 90+3 Erdem Can Polat), Berk Yıldız (Dk. 90+4 Atamer Bilgin)
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 46 Kethevoama), Kore, Otoo (Dk. 68 Oğuzhan Aynaoğlu), Nwankwo, Bilalli (Dk. 68 Muhammed Ali Doğan), Birol Parlak, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi (Dk. 84 Hüseyin Karabey)
Gol: Dk. 45 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor )
Sarı kart: Dk. 24 Cumali Bişi, Dk. 45+5 Kore, Dk. 83 Nwankwo (Balıkesirspor), Dk. 45+4 Tugay Kacar, Dk. 45+5 Roshi, Dk. 59 Abdurrahman Canlı, Dk. 86 Ali Keten (Beypiliç Boluspor )
Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 1-0 yendi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor Haberleri