Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Murat AltanDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Koray Altınay (Dk.
SİVAS (AA) - Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Murat Altan
Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Koray Altınay (Dk. 33 Hakan Arslan), Kerem Atakan Kesgin, Fajr, Pedro Henrique, Gradel, Kayode
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Campi, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Kenan Özer, Sadık Çiftpınar, Zeffane, Azubuike, Donsah, Mounir, Dicko
Gol: Dk. 31 Kenan Özer (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada ilk tehlikeli atak Yeni Malatyaspor'dan geldi. Kısa paslarla ceza sahasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top farklı şekilde kalenin üstünden dışarı çıktı.
5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, ceza alanında sektikten sonra havalanan topa Dicko'nun röveşatasında, meşin yuvarlak kalecinin sağından auta gitti.
7. dakikada Kerem Atakan Kesgin'in sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.
18. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleciden seken meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada konuk ekip öne geçti. Campi'nin orta alandan gönderdiği uzun topla sağ kanatta savunma arkasına sarkan Mounir'in içeriye çevirdiği topu Kenan Özer filelere gönderdi: 0-1.
35. dakikada sol kanattan Fajr'ın derinlemesine gönderdiği pasla ceza alanında topla buluşan Kayode, kaleciyi geçemeyince mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.
45. dakikada Gradel'in sol çaprazdan sert ortasında kaleci Ertaç Özbir, meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk yarısını Yeni Malatyaspor, 1-0 üstün tamamladı.