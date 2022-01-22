Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 45 Sefa Yılmaz ), Koray Altınay (Dk. 80 Ziya Erdal), Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 16 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+4 Camara), Yatabare

Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 42 Tisserand), Kim Min-Jae, Novak (Dk. 55 Pelkas), Crespo, Zajc (Dk. 79 Sosa), İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia (Dk. 80 Rossi), Serdar Dursun (Dk. 56 Berisha)

Goller: Dk. 18 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 74 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 83 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Serdar Aziz, Dk. 65 Nazım Sangare, Dk. 73 Crespo (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçı 1-1 sona erdi.

50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak topu kontrol etti.

52. dakikada Caner Osmanpaşa'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa Sefa Yılmaz hareketlendi. Berke Özer, kalesini zamanında terk edip ceza yayına kadar çıktı ve topu uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin yerden direk dibine doğru vuruşunda kaleci tekrar topu çeldi. Boşta kalan topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı arka direğe doğru havalandırdı. Nazım Sangare son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

73. dakikada Pedro Henrique sol çaprazdan arka direğe kesti. Sefa Yılmaz'ın kafa pasıyla topu önünde bulan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

74. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına Pedro Henrique geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1

85. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan yerden içeriye kestiği topa defans müdahale etti. Boşta kalan topa Sefa Yılmaz'ın vuruşunda kaleci son anda ayaklarıyla müdahale etti.

86. dakikada Cofie'nin ceza yayının gerisinden gelişine volesinde meşin yuvarlak üst direğe çarptı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.