Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Sosa, Crespo, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Serdar Dursun

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor : Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Aabid, Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Mounir, Tetteh

Gol: Dk. 10 Novak (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında oynanan Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak, sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya'nın sağdan ortasında Adem Büyük'ün penaltı noktası civarından volesinde meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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