EVREN, ANKARA (AA) - Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdinç Sezertam, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Donk, Brecka (Dk. 46 Tarkan Serbest), Evren Eren Elmalı (Dk. 90+3 Varga), Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Eysseric (Dk. 77 Travnik), Mortadha, Umut Bozok

Altay: Lis, Thiam, Björkander, Naderi (Dk. 24 Serge Aka) (Dk. 61 Rodriguez), Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Poko, Kazımcan Karataş, Pinares (Dk. 79 Deniz Kadah), Kappel, Paixao (Dk. 61 Bamba)

Goller: Dk. 34 Donk, Dk. 88 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 67 Cebrail Karayel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 10 Naderi, Dk. 45 Thiam, Dk. 46 Pinares, Dk. 79 Rodriguez (Altay), Dk. 44 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.

52. dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşundan faydalanamadı. Ceza sahası içinde Kazımcan Karataş ile girdiği ikili mücadelede Mortadha'nın yerde kalması üzerine müsabakanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topu başına geçen Umut Bozok'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Eysseric'in tamamlamak istediği topu Lis, iki hamlede kontrol ederek gole izin vermedi.

67. dakikada Altaylı futbolcu Cebrail Karayel kırmızı kart gördü. Cebrail ile girdiği ikili mücadelede Evren Eren Elmalı yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, 65. dakikadan da sarı kartı bulunan Cebrail Karayel'i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

87. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Mehmet Feyzi Yıldırım'ın sağ kanatta son çizgiden içeri çevirdiği top ceza sahası içinde Yusuf Erdoğan'ın önüne kaldı. Yusuf'un altıpasın içinde uygun durumda yaptığı vuruşta kaleci Lis gole izin vermedi.

88. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Hajradinovic'in ara pasında topla buluşan Mortadha, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Mortadha'nın rakip oyuncuyu çalımlamasının ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Umut Bozok, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluştu: 2-0.

Kasımpaşa, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa, ligde 7 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Üçüncü galibiyetini alan lacivert-beyazlılar, puanını 15'e çıkardı. Süper Lig'de 11. mağlubiyetini yaşayan ve galibiyet özlemi 12 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.