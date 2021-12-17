Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Ali TunaGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Diarra, Hayrullah Bilazer, Aziz Eraltay, Perez, Pelupessy, Traore, Diabate, Sergio, Süleymanov, BaldeAltay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Poko, Thiam,...
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Yusuf Bozdoğan, Ali Tuna
GZT Giresunspor : Okan Kocuk, Diarra, Hayrullah Bilazer, Aziz Eraltay, Perez, Pelupessy, Traore, Diabate, Sergio, Süleymanov, Balde
Altay: Lis, Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Naderi, Poko, Thiam, Eren Erdoğan, Pinares, Rodriguez, Ahmed Rayan
Gol: Dk. 31 Süleymanov (GZT Giresunspor )
Sarı Kartlar: Dk. 44 Perez (GZT Giresunspor ), Dk. 19 Murat Akça, Dk. 44 Ahmed Rayan (Altay)
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında GZT Giresunspor, Altay karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Altay atağında Rodriguez'in ortasında Aziz Eraltay'ın ters vuruşunda top kaleye yöneldi. Kaleci Okan Kocuk'u geçen topu Diarra son anda çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
8. dakikada GZT Giresunspor'un hızlı hücumunda Traore'nin defansın arkasına gönderdiği topla Diabate buluştu. Ceza sahasına giren bu oyuncunun vuruşunu kaleci Lis kurtardı.
31. dakika Hayrullah Bilazer'in pasıyla Süleymanov ceza sahası dışında topla buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Lis'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0
35. dakikada Süleymanov'un kullandığı köşe vuruşunda Perez boş pozisyonda topa kafa vurdu. Kaleci Lis son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
AA / Atakan Çıtlak - Spor Haberleri