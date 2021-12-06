Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Gürsel AkselHakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa SavranlarGöztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Arslanagic, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Lourency, JahovicGaziantep FK: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Caulker,...
ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Arslanagic, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Lourency, Jahovic
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Toşca, Kitsiou, Recep Niyaz, Doğan Erdoğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet Demir
Goller: Dk. 39 (Penaltıdan) ve 45+4 Jahovic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Atakan Çankaya, Dk. 45+3 Lourency (Göztepe), Dk. 45+6 Kitsiou (Gaziantep FK)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe-Gaziantep FK maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 39. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Ertuğrul Ersoy ile Jahovic arasındaki mücadelede Jahovic yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk pozisyonda penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Jahovic, topu filelerle buluşturdu: 1-0.
45+1. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun şutunda savunmadan seken top, üst direğe çarpıp kornere çıktı.
45+4. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Göztepe atağında Halil'in pasıyla topa hareketlenen Jahovic, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.