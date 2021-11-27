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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk CurbayFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 84 Bahadır Öztürk), Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 71 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 85 Floranus), Güray Vural, Amilton (Dk. 85 Milosevic), Doğukan Sinik, Mukairu (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Erdinç Sezertam, Murat Tuğberk Curbay

Fraport TAV Antalyaspor : Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 84 Bahadır Öztürk), Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 71 Hakan Özmert), Fredy (Dk. 85 Floranus), Güray Vural, Amilton (Dk. 85 Milosevic), Doğukan Sinik, Mukairu (Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Mevlja, Awaziem, Fatih Aksoy, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Eduardo), Candeias (Dk. 57 Efecan Karaca), Juanfran (Dk. 46 Borja), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 71 Ahmet Ildız), Babacar (Dk. 71 Famara)

Goller: Dk. 40 Bünyamin Balcı, Dk. 68 Mukairu, Dk. 90 Floranus (Fraport TAV Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Tayfur Bingöl (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 54 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

61. dakikada Eduardo'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin gole izin vermedi.

65. dakikada Alanyaspor 10 kişi kaldı. 59. dakikada karşılaşmadaki ilk sarı kartını gören Tayfur Bingöl, 6 dakika sonra Doğukan Sinik ile girdiği ve yerde kaldığı mücadele sonrası gösterdiği tepkiden dolayı hakem Ali Şansalan tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

68. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Mukairu, ceza sahasına girip meşin yuvarlağı kaleci Marafona'nın solundan filelere gönderdi: 2-0.

80. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Marafona iki hamlede topu kontrol etti.

90. dakikada Antalyaspor üçüncü golü buldu. Güray Vural'ın sağ kanattan pasında Floranus, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

Antalya derbisinin kazananı 3-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

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AA / Oktay Özden - Spor Haberleri

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