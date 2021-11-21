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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Hüseyin Göçek, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner ÖzaralAltay: Lis, Tolga Ünlü, Murat Akça, Thiam, Cebrail Karayel, Kappel, Aka, Poko, Pinares, Thaciano, BambaAdana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydin, Simon Deli, Rassoul, Yunus Akgün, Sinan Kurt,...

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Hüseyin Göçek, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Murat Akça, Thiam, Cebrail Karayel, Kappel, Aka, Poko, Pinares, Thaciano, Bamba

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydin, Simon Deli, Rassoul, Yunus Akgün, Sinan Kurt, Stambouli, Akintola, Vargas, Assombalonga

Gol: Dk. 19 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Altay-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

19. dakikasında Adana Demirspor öne geçti. Sol kanatta yaptığı baskıyla topu kazanan Vargas, Assombalonga ile paslaştıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Yunus Akgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

27. dakikada Bamba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aka'nın şutunda kaleci Muric topu kontrol etti.

34. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen Akintola, Poko'ya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Lis pozisyonu uzaklaştırdı.

45. dakikada sağ kanattan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda Adana Demirsporlu Akintola'nın ters kafa vuruşunda kaleci Muric topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Adana Demirspor 1-0 önde tamamladı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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