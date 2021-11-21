Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma, Brecka (Dk. 36 Doğucan Haspolat), Sakıb Aytaç (Dk. 60 Eren Elmalı), Tarkan Serbest, Travnik (Dk. 46 Jorgensen), Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Varga (Dk. 60 Dirar), Umut Bozok

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Emre Mor (Dk. 66 Tunay Torun), Erhun Öztümer (Dk. 66 Adnan Uğur), Bertolacci (Dk. 87 Bakovec), Karamoh (Dk. 78 Ahmed Musa), Pesic

Goller: Dk. 1 Brecka (Kendi kalesine), Dk. 20 Karamoh, Dk. 27 Pesic (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 32 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+4 Hedenstad, Biglia (Maçın ardından) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 31 Travnik (Kasımpaşa), Dk. 45+1 Emre Mor, Dk. 45+4 Erhun Öztümer, Dk. 60 Zukanovic (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük maçını konuk ekip 3-1 kazandı.

50. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağ kanattan altı pas önüne gönderdiği ortada, Umut Bozok kafayı vurdu, top yan direkten oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

65. dakikada Karagümrük'ün sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Zukanovic kafayı vurdu. Kaleye giden topu son anda çizgi üzerinde Hadergjonaj kafa ile uzaklaştırdı.

80. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Hadergjonaj yerden ortasını yaptı, savunmadan seken topa ceza sahası ön çizgisi üzerinde Yusuf Erdoğan gelişine vurdu. Köşeye giden topu kaleci Viviano kurtardı.

82. dakikada Karagümrük ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok'un arka direğe çevirdiği topa Eren Elmalı müsait pozisyonda gelişine vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın sonlarında protokol tribününde gerginlik

Karşılaşmanın son dakikalarında protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber ile bazı taraftar arasında bir süre gerginlik oldu. Sözlü tartışma sonrasında, tribündeki taraftarlar sportif direktör Serkan Reçber'e tepki gösterdi. Kasımpaşalı taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratlarında da bulundu.

Bu arada mücadeleyi A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ve Kasımpaşa eski teknik direktörü Şota Arveladze de takip etti.