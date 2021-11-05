Futbol: Spor Toto Süper Lig
Stat: Çaykur DidiHakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem BayıkÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Dokovic, Baiano (Dk.86 Yasin Pehlivan), Sabo (Dk.65 Umar), Boldrin (Dk.86 Bolasie), Boyd (Dk.65 Dabo), Pohjanpalo (Dk.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Dokovic, Baiano (Dk.86 Yasin Pehlivan ), Sabo (Dk.65 Umar), Boldrin (Dk.86 Bolasie), Boyd (Dk.65 Dabo), Pohjanpalo (Dk.90+5 Deniz Hümmet)
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran 8Dk.85 Oğuz Aydın), Awaziem, Milunovic, Tayfur Bingöl, Umut Güneş (Dk.76 Fer), Efkan Bekiroğlu (Dk.67 Wilson), Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Babacar
Goller: Dk.11 Selim Ay, Dk.70 Dokovic (penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.25 Holmen, Dk.90+6 Dabo (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
46. dakikada Baiano'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrılıp sol ayakla vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu yumrukları ile kornere çeldi.
70. dakikada Dabo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Dokovic'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere gitti: 2-0
78. dakikada Efecan Karaca'nın yerden ceza sahası içerisine pasında Wilson'un vuruşunda, top yandan auta çıktı.
82. dakikada Wilson'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert şutunda, yan direk dibine çarpan top oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.