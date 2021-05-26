Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunAltınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90+2 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya (Dk. 83 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Dk. 90+2 Ahmet Dereli), Metehan Mimaroğlu (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altınordu: Erhan Erentürk, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 90+2 Burak İnce), Sinan Osmanoğlu, Kahraman Demirtaş, Rahmi Salih Kaya (Dk. 83 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil (Dk. 90+2 Ahmet Dereli), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Şeref Özcan), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Hüsamettin Yener (Dk. 60 Enis Destan)

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Murat Akça, İbrahim Öztürk, Mehmet Erdem Uğurlu, Scuk (Dk. 46 Paixao), Thiam, Poko, Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 46 Erhan Çelenk), Regattin (Dk. 90+4 Zeki Yıldırım)

Gol: Dk. 89 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Kahraman Demirtaş (Altınordu), Dk. 48 Thiam (Altay)

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

66. dakikada Kappel'in sağ kanatta çizgiden taşıyıp arka direğe yaptığı ortada Paixao, topu Erhan Çelenk'e indirdi. Erhan Çelenk hamle yapsa da meşin yuvarlağa dokunamadı ve top dışarı çıktı.

68. dakikada Altay gole yaklaştı. Mehmet Erdem Uğurlu'nun sol kanattan yerden ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Paixao'nun gelişine vurduğu top üst direkten oyuna alanına döndü ve kalecide kaldı.

87. dakikada sağdan Şeref Özcan'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Ahmet İlhan Özek'in kafayla vurduğu topu Cihan Topaloğlu güçlükle direk dibinden çıkardı.

89. dakikada Altay golü buldu. Sağ kanattan Kappel'in ortasını ceza sahası sol çaprazından Erhan Çelenk kafayla topu Paixao'ya indirdi. Altıpas içinde kaleciden önce dokunan Paixao meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Altay, maçı 1-0 kazanarak Süper Lig'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Yılmaz Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 23:01:15. #1.14#

title