Futbol: Spor Toto 1. Lig - Haberler

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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA, Çağatay İğci - Spor
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Suat Arslanboğa, Cem Özbay, Deniz TurgutAltaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özder Özdemir (Dk. 84 Asım Hamzaçebi), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 73 Muhammet Özkal), İlhan Depe, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Cem Özbay, Deniz Turgut

Altaş Denizlispor : Abdulkadir Sünger, Özder Özdemir (Dk. 84 Asım Hamzaçebi), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 73 Muhammet Özkal), İlhan Depe, Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 69 Mustafa Çeçenoğlu), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 83 Bekir Turaç Böke), Djedje

Beypiliç Boluspor: Bartu Kulbilge, Fethi Özer, Hakan Bilgiç (Dk. 44 Abdurrahim Dursun), Gökhan Karadeniz, Roshi, Kasongo (Dk. 85 Kemal Rüzgar), Emin Bayram, Bülent Cevahir, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 79 Bregu), Berk Yıldız (Dk. 46 Balaj)

Gol: Dk. 17 Özer Özdemir, Dk. 58 Ömer Şişmanoğlu (Altaş Denizlispor )

Sarı kartlar: Dk. 41 Emre Sağlık, Dk. 45+2 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 48 Oğuz Yılmaz, Dk. 57 Erdal Akdarı (yedek kulübesinde) (Altaş Denizlispor ), Dk. 71 Bertu Alican Özyürek (Beypiliç Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Altaş Denizlispor evinde konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 2-0 yendi. ???????

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Çağatay İğci - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Oğuz Yılmaz, Denizlispor, Denizli, Spor, Haberler

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