Altaş Denizlispor: 5-0

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Özcan Sultanoğlu

Spor Toto 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup etti. Yılport Samsunspor'un gollerini 2'nci dakikada Tomane, 24, 58 ve 70'inci dakikalarda Yasin, 28'inci dakikada ise Fofana kaydetti.

2'nci dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topu önünde bulan Tomane, takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç Yılport Samsunspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.