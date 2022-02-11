Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Bornova Aziz KocaoğluHakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Özcan SultanoğluAltınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Erdi Dikmen, Volkan Fındıklı (Dk. 60 Metehan Yılmaz), Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın (Dk. 78 Şeref Özcan), Kubilay Aktaş, Kenan Fakılı (Dk.
AYDIN (AA) - Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Gökhan Memişoğlu, Özcan Sultanoğlu
Altınordu: Ali Emre Yanar, Furkan Metin, Erdi Dikmen, Volkan Fındıklı (Dk. 60 Metehan Yılmaz), Ali Dere, Ahmet İlhan Özek, Recep Aydın (Dk. 78 Şeref Özcan), Kubilay Aktaş, Kenan Fakılı (Dk. 68 Feyttullah Gürlük), Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Muzaffer Kocaer), Hüsamettin Yener
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Serdarcan Eralp (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Barış Alıcı, Bieliaiev (Dk. 76 Musa Şahindere), Grechyshkin, Ömürcan Artan (Dk. 88 Mert Kula), Lima, Eleke (Dk. 90+3 İlker Karakaş)
Goller: Dk. 25 Recep Aydın (Altınordu), Dk. 45 Lima, Dk. 56 Eleke (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 65 Eleke, Dk. 77 Lima (Gençlerbirliği), Dk. 75 Furkan Metin (Altınordu)
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.
Başkent temsilcisi üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından sahadan galibiyetle ayrıldı. Altınordu ise art arda 5. maçtan puan çıkaramadı.