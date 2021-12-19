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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Spor

Stat: KocaeliHakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin ÇınarKocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Atila Turan, Cisse (Dk. 46 Omolo), Alpay Çelebi, Mandjeck (Dk. 75 Yiğitali Bayrak), Semih Karadeniz, Diop, Pereira (D. 65 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Stat: Kocaeli

Hakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Sezgin Çınar

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Mehmet Taş, Atila Turan, Cisse (Dk. 46 Omolo), Alpay Çelebi, Mandjeck (Dk. 75 Yiğitali Bayrak), Semih Karadeniz, Diop, Pereira (D. 65 Mevlüt Erdinç), Tisdell (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Benhur Keser

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Yalçın Kılınç, Mikail Okyar, Umut Bulut, Pa Dibba, Timur Temeltaş (Dk. 90+1 Mezague), Musah Muhammed, Bülent Uzun, Enes Keskin (Dk. 56 Taşkın İlter), Uğur Akdemir, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 59 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 22 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 79 Diop (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Yalçın Kılınç, Dk. 19 Musah Muhammed, Dk. 50 Mikail Okyar (Eyüpspor), Dk. 40 Cisse, Dk. 73 Semih Karadeniz (Kocaelispor)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Kocaelispor, sahasında Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Kadir Yıldız - Spor Haberleri

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