Futbol: Spor Toto 1. Lig

MENEMEN, İZMİR (AA) - Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Ömer Şahbaş (Dk. 88 Oğuzhan Çapar), Mete Çelik, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 73 Toni Gomes ), Adamu, Emre Özer (Dk. 79 Batuhan Kırdaroğlu), Sabbah (Dk. 46 Akanbi), Abdullah Aydın (Dk. 73 Emir Şenocak), Ahmet Sağat

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz, Abdulkadir Korkut, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Muharrem Cinan, Eze, Ackah (Dk. 83 Haşim Arda Sarman), Taşkın Çalış (Dk. 72 Berkan Burak Turan), Djibrila (Dk. 60 Uğur Utlu), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 60 Isgandarli)

Goller: Dk. 6 Ahmet Sağat, Dk. 88 Mazlum Demir (Penaltıdan) (NasaDoge Menemenspor), Dk. 9 Olawoyin, Dk. 25 Djibrila (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Serhat Kartal (Yardımcı antrenör) (NasaDoge Menemenspor), Dk. 89 Berkan Burak Turan (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 4 Adamu, Dk. 47 Mazlum Demir (NasaDoge Menemenspor), Dk. 76 Isgandarli, Dk. 90+6 Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında NasaDoge Menemenspor-Ankara Keçiörengücü maçı 2-2 berabere sona erdi.

Ankara Keçiörengücü'nde ilk sarı kartını 87. dakikada gören Berkan Burak Turan, 2 dakika sonra ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?