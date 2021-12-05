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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Onur Özütoprak, Sezgin Çınar, Cem ÖzbayAltaş Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Darri), Özer Özdemir, Okan Derici (Dk. 58 Asım Hamzaçeci), Oğuz Yılmaz, Aissati, Gökhan Süzen (Dk. 90+1 Emre Sağlık), İlhan Depe (Dk.

DENİZLİ (AA) - Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Sezgin Çınar, Cem Özbay

Altaş Denizlispor : Stackhowiak, Hakan Çinemre, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 46 Darri), Özer Özdemir, Okan Derici (Dk. 58 Asım Hamzaçeci), Oğuz Yılmaz, Aissati, Gökhan Süzen (Dk. 90+1 Emre Sağlık), İlhan Depe (Dk. 46 Bekir Turaç Böke), Mayi, Djedje (Dk. 78 Onazi)

Bursaspor: Erhan Erentürk, Alaskarov (Dk. 88 Kerem Şen), Hasan Ayaroğlu, Matavz (Dk. 79 Batuhan Kör), Taha Altıkardeş, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Bruno (Dk. 88 Jorquera), İsmail Yüksek (Dk. 70 Tuğbey Akgün), Acolatse (Dk. 79 Onur Atasayar)

Goller: Dk. 35 Bruno, Dk. 40 Alaskarov, Dk. 59 Matavz (Bursaspor), Dk. 62 Darri (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Özer Özdemir, Dk. 38 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor), Dk. 38 Erhan Erentürk, Dk. 38 Acolatse Dk. 56 İsmail Yüksek (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 37 Abdulkadir Sünger (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Bursaspor'a 3-1 yenildi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor Haberleri

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