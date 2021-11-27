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Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA / İbrahim Aktaş - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: KocaeliHakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün KamacıKocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Atila Turan, Mandjeck, Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 68 Dilavir Güçlü), Mevlüt Erdinç (Dk.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz ), Atila Turan, Mandjeck, Semih Karadeniz, Pereira (Dk. 68 Dilavir Güçlü), Mevlüt Erdinç (Dk. 46 Diop), Benhur Keser, Yiğitali Bayrak (Dk. 80 İsa Nalbant)

Nasadoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Adamu (Dk. 90 Oğuzhan Çapar), Ahmet Sağat (Dk. 79 Edouard), Mazlum Demir, Sabbah (Dk. 79 Batuhan Kırdaroğlu), Ömer Şahbaş, Cem Çelik, Abdullah Aydın (Dk. 68 Emir Şenocak), Mete Çelik, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 68 Gomes), Sinan Akgöl

Goller: Dk. 67 Benhur Keser (Kocaelispor), Dk. 10 Sabbah, Dk. 84 Gomes (Nasadoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Diogo Aleksis Özçakmak, Dk. 59 Diop, Dk. 81 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 26 Ömer Şahbaş, Dk. 38 Adamu, Dk. 63 Cem Çelik (Nasadoge Menemenspor)

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Nasadoge Menemenspor'a 2-1 mağlup oldu.

AA / İbrahim Aktaş - Spor Haberleri

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